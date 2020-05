Manifestazione dei ‘gilet arancioni’ in piazza Duomo a Milano

Manifestazione dei ‘gilet arancioni’ in piazza Duomo a Milano

Manifestazione in piazza Duomo, a Milano, dei "gilet arancioni", movimento di protesta che chiede la fine del Governo Conte, l'elezione di un nuovo Parlamento e di un nuovo capo dello Stato. Tra le richieste, scandite in cori e striscioni, anche la fine della "dittatura sanitaria in atto" e "l'introduzione di una moneta, chiamata nuova lira italica". fmo/vbo/r