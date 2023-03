ROMA (ITALPRESS) – I Måneskin annunciano il Rush! World Tour, la tournée mondiale – prodotta e organizzata da Vivo Concerti – che li vedrà per la prima volta esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. La band tornerà poi in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutterà inoltre in Australia. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan stanno attualmente attraversando l’Europa con il Loud Kids Tour, la loro prima tournée nei palazzetti con oltre 30 show sold out. In Italia quest’estate saranno protagonisti di cinque attesissime date evento negli stadi previste per il 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, 20 luglio (SOLD OUT) e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 24 luglio (SOLD OUT) e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano. I live nei palazzetti e negli stadi del 2023 contano già più di 570 mila biglietti venduti.

Foto: ufficio stampa Maneskin

(ITALPRESS).