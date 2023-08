ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “Honey (are u coming?)” il nuovo singolo dei Maneskin. L’annuncio su Instagram da parte della band romana che ha anche scritto ai propri fans che avranno la possibilità di vincere due biglietti per il “Rush! World Tour”. Il loro tour mondiale che riprenderà il via a settembre. Ancora ignota la data della pubblicazione del nuovo brano.

