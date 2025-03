ROMA (ITALPRESS) – Il leader dei serbi di Bosnia, Milorad Dodik, ricercato dalla giustizia del suo Paese per attentati all’ordine costituzionale, si è rifugiato a Mosca come reso da lui stesso in un video pubblicato su X. “Sono arrivato a Mosca. Inizio ogni mia visita qui con una visita alla Tomba del Milite Ignoto per rendere omaggio ai 28 milioni di russi caduti nella Seconda Guerra Mondiale”. Quattro giorni fa i giudici hanno richiesto nei suoi

confronti un mandato di arresto internazionale.

