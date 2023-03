MILANO (ITALPRESS) – Si è conclusa la prima Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling. Andrea Mancino sarà il primo presidente della F.I.S.B.B., avendo raccolto 412 voti pari al 99% delle preferenze espresse dagli aventi diritto di voto, arrivati allo Sheraton San Siro Milano per l’elezione dei vertici federali. Il nuovo Consiglio federale risulta così composto: consigliere federale in rappresentanza del Settore Biliardo Raffaele Di Gennaro (265 voti pari all’83%), consigliere federale in rappresentanza del settore Bowling Stefano Coppa (38 voti pari al 54%), consigliere federale in rappresentanza della disciplina Boccette Pavio Migliozzi (326 voti pari all’84%), consigliere federale in rappresentanza della disciplina Bowling Cosimo Zecca (313 voti pari all’81%), consigliere federale in rappresentanza della disciplina Pocket Merry Fontes Da Silva (311 voti pari all’80%), consigliere federale in rappresentanza della disciplina Stecca-Carambola Stefano Gibertoni (337 voti pari all’88%), consigliere federale in rappresentanza degli affiliati Loris De Cesari (236 voti pari all’89%); consiglieri federali in rappresentanza degli atleti Stefania Ceccarelli (9 voti pari al 90%) ed Elisa Cavalli (10 voti pari al 100%) e consigliere federale in rappresentanza dei tecnici Eugenio De Rango (9 voti pari al 100%). Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Stefano Renato Balsari (276 voti pari al 70%). Presenti il 61,8% degli aventi diritto al voto. Una grande partecipazione delle società affiliate che testimonia il forte senso di appartenenza alla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling. Al termine delle operazioni di voto, il presidente dell’Assemblea, Marco Riva (presidente del Comitato Regionale Coni Lombardia) ha dato la parola al presidente F.I.S.B.B. che ha ringraziato rappresentanti delle società, gli atleti e i tecnici per aver partecipato alla prima e storica Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.

– Foto Ufficio Stampa Fisbb –

(ITALPRESS).

