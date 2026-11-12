Mancini “L’Italia non crede nei giovani, Antonelli doveva essere alla Ferrari”

Di Enrico Currò

MILANO (ITALPRESS) – Perché la Francia continua a sfornare grandi talenti calcistici a ripetizione e l’Italia invece è rimasta indietro? A poche ore da Italia-Francia di Nations League Roberto Mancini dà a Radio 1 Rai la sua lettura. Secondo il ct della Nazionale la questione travalica il calcio: è una consuetudine italiana quella di non valorizzare i giovani talenti, come nel caso del campione del mondo della Form13ula Uno, il ventenne bolognese Kimi Antonelli: “Kimi è un genio, però è alla Mercedes e non alla Ferrari. Perché questo? Secondo me doveva essere alla Ferrari. Forse è lo stesso discorso del calcio: bisogna credere nei talenti quando sono piccoli, quando sono giovani. Bisogna riuscire a capire quello che un ragazzo può essere in poco tempo”. Antonelli sarà in tribuna al Meazza, a guardare una partita che il ct francese Zidane dovrà affrontare senza campioni come Mbappé e Dembélé (ma anche senza Marcus Thuram e Tchouaméni).

Sarà comunque, tra i bleus, una sfilata di giocatori di altissimo livello, a cominciare dall’esterno destro Olise. “Sicuramente uno dei migliori al mondo in quel ruolo, come Yamal. Ma anche Doué e Barcola sono forti: giocatori bravi la Francia ne ha parecchi”. La ragione di questa abbondanza, spiega Mancini, è di cultura sportiva: “Loro a 18 anni sono in prima squadra. Noi pensiamo che a 20 anni un calciatore sia ancora giovane e non lo facciamo giocare”.

Il commissario tecnico, da calciatore del Bologna, rappresentò un’eccezione in serie A: “Giocavo a 16 anni in tempi in cui, come giovani, eravamo in 3-4”. Lo scarso impiego dei talenti non è il solo problema. Ce n’è un altro che i tifosi capiscono poco: la prevalenza sugli aspetti sportivi delle battaglie politiche, esemplificata in questo momento dalla corsa elettorale tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani per la presidenza della Figc. È autolesionismo? Mancini usa l’ironia per sintetizzare la vicenda: “È una qualità tutta italiana. Forse la migliore che abbiamo”. Il commissario tecnico si dice invece soddisfatto della nuova linea arbitrale, con meno falli fischiati, più gioco effettivo e più gol: “Credo che il fatto che si fischi molto meno produca più gioco e più gol. Io fischierei ancora meno”.

Tuttavia i quasi 100 gol in più segnati finora in serie A rispetto allo scorso campionato luccicano sì, ma non sono tutto oro: è vero spettacolo oppure ci sono troppi sbagli in difesa? “Tutte e due le cose. Ho visto molte partite con gol e situazioni di gioco belle, perciò il merito va agli attaccanti e alle squadre che vogliono attaccare. Poi ho visto anche errori delle difese”. Formazione: vanno in tribuna Gatti, Palma, Ahanor, Pisilli, Cisse e Liberali, probabile la conferma in attacco dei fratelli Sebastiano e Pio Esposito.

-Foto Ipa Agency-

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