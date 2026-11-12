Grandi sfide per l’Under 21, Baldini “Siamo una famiglia, con la Francia senza paura”

TIRRENIA (ITALPRESS) – Una famiglia che si ritrova, con l’allegria come prima regola e la voglia di misurarsi con un avversario di livello. L’Italia Under 21 si prepara all’amichevole di domani contro la Francia, alle 18.30 a Laval, con Silvio Baldini fiducioso: “Si sono allenati tutti bene, i ragazzi sono speciali e non pensavo si sarebbe creato un feeling del genere. Qui è sempre come ritrovarsi con una famiglia, c’è una grande armonia”. Già qualificati all’Europeo 2027 in Albania e Serbia, gli azzurrini affronteranno poi il Belgio lunedì 16 novembre, alle 18.15 all’Armando Picchi di Livorno. Entrambe le gare saranno trasmesse su Rai 2, mentre il sorteggio della fase finale è in programma il 26 novembre a Belgrado. Due test per valutare uomini e soluzioni, anche nella gestione delle energie: “Ora avremo due partite ravvicinate e dovrò valutare se lasciare un blocco per tutta la partita oppure fare tante sostituzioni”. Il valore dei francesi non cambia l’approccio del ct: “La Francia è una squadra forte e lo sappiamo, ma non ci interessa dell’avversario perché dobbiamo giocare la partita come vogliamo. Dobbiamo fare le nostre cose, sappiamo come soffrire e come tenere botta. I ragazzi non hanno paura, sono sereno e fiducioso che faremo una grande prestazione”.

Baldini annuncia anche l’undici titolare: Palmisani in porta, Mane, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi in difesa, Amatucci, Lipani e Dagasso a centrocampo, Cacciamani, Fini e Camarda in attacco. Proprio al centravanti il tecnico chiede leggerezza: “Deve togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è un ragazzo giovanissimo che gioca già in Serie A e in Nazionale. Deve giocare senza pensieri e divertirsi in allenamento”. Parole di fiducia anche per Ekhator: “È un giocatore fortissimo e credo che la Juventus se ne accorgerà, vuole crescere ed è più maturo degli anni che ha”. E per Inacio: “È un ragazzo di grande talento e troverà il suo spazio”.

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