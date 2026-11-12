Atp Finals 2026, il sorteggio dei gironi: Cobolli con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe

TORINO (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe: saranno loro gli avversari di Flavio Cobolli nel gruppo Lendl alle Atp Finals che si svolgeranno a Torino. Nel gruppo McEnroe sono stati invece sorteggiati Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar.

Sorteggiati anche i gironi di doppio delle Atp Finals, in programma all’Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre. Ecco la composizione dei gruppi, intitolati a due leggende della specialità, i “Woodies”, gli australiani Mark Woodforde e Mark Woodbridge. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati inseriti nel “Gruppo Mark Woodforde” insieme a Christian Harrison/Neal Skupski, Marcel Granollers/Horacio Zeballos (finalisti nel 2023) e Kevin Krawietz/Tim Puetz (campiioni nel 2024). Nel “Gruppo Todd Woodbridge” sono stati invece inseriti Harri Heliovaara/Henry Patten, Marcelo Arevalo/Mate Pavic, Theo Arribage/Albano Olivetti e Orlando Luz/Rafael Matos.

BINAGHI “REGISTRATO UN +3% NELLA VENDITA DEI BIGLIETTI”

“I dati di quest’anno della biglietteria ci dicono che stiamo andando come lo scorso anno verso un sold out in tutte e 15 le sessioni. Rispetto al record assoluto dello scorso anno cresciamo del 3% con quasi 5500 biglietti in più venduti, ma ci dobbiamo ricordare che abbiamo anche 9mila posti in più grazie alla collaborazione con Parcolimpico. Stiamo già programmando l’edizione del prossimo anno insieme al governatore Cirio e al sindaco Lo Russo. Ormai questo posto lo sentiamo come casa nostra, da qui siamo partiti e qui ogni anno tiriamo le somme di un successo inarrestabile. E’ un posto che ci porta molta fortuna”. Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione delle Nitto Atp Finals al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino.

Nel 2025 erano stati venduti 178.586 tagliandi per le partite, mentre quest’anno il dato è già salito a quota 184.033. “Anche quest’anno il tennis italiano termina una grande stagione – ha aggiunto Binaghi – Se nel 2019 qualcuno ci avesse detto che nei primi cinque anni di questa avventura noi avremmo non solo vinto due titoli delle Finals, ma avremmo qualificato ben 4 giocatori diversi come Sinner, Musetti, Berrettini e Cobolli, nessuno di noi ci avrebbe mai creduto, è stata una meravigliosa sorpresa che non avevamo programmato”.

– Foto Ipa Agency –

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