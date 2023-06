MILANO (ITALPRESS) – Meno 30 giorni ai FIE Fencing World Championships Milan 2023. La grande scherma internazionale torna in Italia dopo l’edizione del 2011 a Catania e, per la prima volta, sarà ospitata a Milano, una città ricca di tradizione, innovazione e cultura e vedrà la partecipazione di oltre 2000 persone, tra atleti e tecnici provenienti da 155 paesi per un grande evento valido per la Qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Grande attesa per la scherma azzurra, reduce dalle otto medaglie vinte nell’ultima edizione al Cairo. Milano 2023 rappresenta uno straordinario momento di promozione non solo per la scherma, ma anche per Milano e per tutto il Paese. L’Italia Team giocherà in casa, presso l’Allianz MiCo Milano, davanti ad un pubblico caloroso che ha potuto scoprire e conoscere questo sport in questo anno di Road to Milano 2023. Tante le iniziative di promozione della disciplina e dell’evento mondiale, da un tour itinerante nelle scuole milanesi e lombarde, al coinvolgimento delle università italiane, degli oratori e del grande pubblico.

Oggi a -30 giorni vengono presentate le due Ambassador del Mondiale: Rossella Fiamingo, atleta olimpica, ed Elisa Di Francisca, indimenticata campionessa olimpica. Due grandi atlete che testimoniano il ruolo dell’Italia nell’Olimpo della scherma mondiale e l’impegno al fianco di un grande evento sportivo che parla a tutti. “Sono orgogliosa da atleta di poter vestire i panni di Ambassador dei Mondiali di scherma 2023″ – dichiara l’olimpionica di scherma, Elisa Di Francisca – ed essere presente per sostenere la Nazionale Italiana! Sarà un grande evento con i più grandi schermidori del mondo che si sfideranno a Milano e non vedo l’ora di raccontarvi il dietro le quinte di un Mondiale che sicuramente vi sorprenderà!”. “Non vedo l’ora di salire in pedana a Milano dall’istante in cui ho saputo dei Mondiali in casa – afferma Rossella Fiamingo. “Per me che ho vinto una medaglia olimpica e fatto la “gavetta internazionale”, gareggiare in Italia ad un anno dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è la migliore occasione di una carriera. Perchè la vita è fatta di sogni che s’avverano!”. I Mondiali di scherma non saranno solo competizione ma anche una grande festa per tutti: l’Arco della Pace di Milano diventerà Medal Plaza, uno spazio unico realizzato in collaborazione con il Coni che porterà in via del tutto eccezionale Casa Italia. I Mondiali di Scherma saranno utili per la qualificazione olimpica alle Olimpiadi di Parigi 2024, così dall’Arco della Pace all’Arco di Trionfo ci sarà un fil rouge all’insegna di una disciplina olimpica come la Scherma, sempre molto amata e seguita.

– foto ufficio stampa Mondiali Milano 2023 –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]