MILANO (ITALPRESS) – Una madre di 44 anni ha ucciso, strangolandolo, il figlio di un anno. È successo in un appartamento in via Mezzana a Voghera, comune in provincia di Pavia, poco prima delle 9. La donna, che si trovava sola in casa, ha chiamato il numero di emergenza 112 ma, una volta arrivati sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto che constatare il decesso. Sono stati poi gli operatori del 118 ad allertare i carabinieri. La donna è stata portata al policlinico San Matteo di Pavia in stato di choc e ricoverata nel reparto di psichiatria per accertamenti. Si trova al momento in stato di fermo. Quando si sarà ripresa verrà interrogata dal magistrato della procura di Pavia.

