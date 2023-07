MILANO (ITALPRESS) – La prima volta da mamma con un en plein di vittorie. Qualificazione al tabellone principale dei Mondiali di Milano nel fioretto femminile raggiunta al primo colpo per Arianna Errigo. La campionessa lombarda ha gestito al meglio la sua fase a gironi che l’ha vista vincere tutti e sei i match in programma subendo solamente 4 stoccata con differenziale di +26 che le ha permesso di conquistare la prima posizione in coabitazione con la polacca Lyczbinksa. Al ritorno in pedana, dopo la nascita dei suoi due gemellini, l’azzurra classe ’88 ha così raggiunto le altre italiane del ct Stefano Cerioni – Martina Batini, Martina Favaretto e Alice Volpi – già qualificate per diritto di ranking alla fase clou della prova iridata delle fiorettiste in programma mercoledì. Grande soddisfazione al termine della sua prestazione per Arianna Errigo: “Sono felice di essere qui e che il girone sia andato bene. Ero molto tesa dato che sono fuori da un anno, ma è andata bene e mi sono divertita. Sono tornata per amore di questo sport e ringrazio mio marito (il maestro Luca Simoncelli, nda) e tutte le persone che mi sono state accanto. Adesso ovviamente ho voglia di dare il massimo nella giornata decisiva di mercoledì”. Nella spada maschile finisce nel tabellone preliminare da 128 la corsa di Gabriele Cimini. Lo spadista toscano, dopo le tre vittorie e le tre sconfitte nella fase a gironi, ha superato di diritto il turno dei 256. Nel suo primo match di eliminazione diretta è stato poi sconfitto, all’ultima stoccata, al minuto supplementare dallo spagnolo Julien Pereira con il punteggio di 12-11. Rimangono quindi in tre gli spadisti azzurri del ct Dario Chiadò nel tabellone principale che si svolgerà mercoledì 26 luglio: Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara, tutti qualificati per diritto di ranking.

La seconda giornata del Mondiale di Milano 2023 ha fatto intanto registrare il grande pubblico al Mi.Co. dove sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per le competizioni odierne, una piacevolissima novità per le fasi preliminari di una kermesse iridata. Nella domenica di Milano, inoltre, tra i presenti ha tifato per gli schermidori azzurri anche il nuotatore Federico Bicelli, due volte campione europeo e vice campione mondiale di nuoto paralimpico nei 100 metri stile libero. Domani terza e ultima giornata dedicata alla fasi di qualificazione. Nella sciabola femminile, con inizio alle ore 9, sono due le azzurre impegnate: Rossella Gregorio e Chiara Mormile che proveranno a staccare il pass per la giornata clou di giovedì 26 e raggiungere le già ammesse Michela Battiston e Martina Criscio. Dalle 13 il fioretto maschile senza italiani. Sono già qualificati infatti i quattro azzurri Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

