Maltrattamenti su disabili, 8 arresti domiciliari tra Torino e Cuneo

ORINO (ITALPRESS) - In provincia di Torino e Cuneo, questa mattina, i Carabinieri del N.A.S. di Torino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torino, al termine di una attività complessa e articolata, hanno eseguito 8 ordini di custodia e sei perquisizioni domiciliari a carico di 7 operatori socio sanitari e un psicoterapeuta, ritenuti responsabili di gravi maltrattamenti su persone con gravi disabilità intellettive e cognitive ospiti di una Comunità situata nel Pinerolese e facente capo ad una Cooperativa che gestisce molteplici strutture in Piemonte e in Lombardia. Inoltre, a carico di uno degli arrestati sono stati raccolti gravi indizi che lo ritengono responsabile anche di violenza sessuale nei confronti di un ospite disabile, consistenti in toccamenti e palpeggiamenti delle parti intime. trl/mca1 (Fonte video: Carabinieri)