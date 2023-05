Maltempo, Vigili del Fuoco salvano persone bloccate in casa dall’acqua

Manovre complesse per salvare persone bloccate in casa dall’acqua alta e autisti intrappolati nei veicoli allagati. Dalla notte interventi di soccorritori fluviali ed elisoccorritori per il maltempo in Emilia-Romagna. Nel video le operazioni a S. Agata sul Santerno (RA). tvi/red