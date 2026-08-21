Toscana nella morsa del maltempo, tromba d’aria nel Grossetano

FIRENZE (ITALPRESS) – È stata una nottata caratterizzata da forte maltempo su gran parte della provincia di Grosseto, con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco a causa del vento intenso e delle numerose fulminazioni. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per alberi abbattuti e piante pericolanti, tetti danneggiati e tegole pericolanti, oltre a diversi interventi legati a strutture e impianti elettrici danneggiati. Da segnalare un incendio di un appartamento a Grosseto, in via Minghetti, sviluppatosi all’interno del locale cucina. L’incendio è stato contenuto ed estinto dalle squadre dei Vigili del Fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. In alcune zone della provincia di Grosseto sono stati inoltre segnalati quadri elettrici, tralicci e linee elettriche interessati da guasti, con fenomeni di scintillamento e fiammate. Gli interventi hanno richiesto operazioni di messa in sicurezza, effettuate in collaborazione con i tecnici degli enti gestori.

Particolarmente significativo l’intervento effettuato a Grosseto, in località Stiacciole, dove una tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro dalle prime ore della notte per rimuovere le tegole rotte e pericolanti e mettere in sicurezza la copertura, predisponendo successivamente una copertura provvisoria per evitare infiltrazioni d’acqua. È inoltre in corso un intervento per un incendio che interessa un capannone agricolo in località Sterpeti, nel comune di Magliano in Toscana. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, nella quale non risultano coinvolte altre strutture. Complessivamente nel grossetano, per un totale di 50 interventi, sono 29 i Vigili del Fuoco impegnati con 12 mezzi, ai quali si aggiungono la squadra del distaccamento di Orbetello con due mezzi e due autobotti provenienti da Grosseto, attualmente impegnate nell’incendio del capannone agricolo a Sterpeti. Le operazioni di soccorso, verifica e messa in sicurezza proseguono su tutto il territorio provinciale.

GIANI “LAVORIAMO PER RIPRISTINARE VIABILITÀ E SERVIZI ESSENZIALI”

“La Regione Toscana è in prima linea nell’affrontare l’ondata di maltempo in stretto raccordo con Prefetture, Province, Comuni e tutte le componenti del sistema regionale di Protezione Civile”. Lo dichiara attraverso un comunicato stampa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani parlando della gestione del maltempo che sta colpendo nelle ultime ore il territorio da lui governato. “Abbiamo convocato l’unità di crisi regionale e in queste ore l’obiettivo è completare gli interventi di messa in sicurezza, ripristinare la piena funzionalità della viabilità e dei servizi essenziali e supportare gli enti locali nella gestione delle criticità ancora presenti. Il monitoraggio proseguirà per tutta la giornata, con particolare attenzione alle aree maggiormente colpite dal maltempo” ha aggiunto Giani.

“La Regione c’è, il sistema è pienamente operativo e continueremo a lavorare senza sosta-afferma il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika-. È stata una notte molto difficile: oltre 21 mila fulmini, raffiche violente, alberi caduti, strade interrotte, tetti scoperchiati, pannelli fotovoltaici volati via e circa 6 mila utenze elettriche coinvolte in via di risoluzione. Raffiche di vento a 110 chilometri orari non si fermano con un’opera pubblica. Possiamo però limitarne le conseguenze controllando alberi e tetti, facendo manutenzione e prevenzione, pubblico e privati insieme. E poi c’è la responsabilità di ciascuno di noi. Perché davanti a fenomeni così violenti il rischio zero non esiste e, durante un’allerta, anche un comportamento prudente può evitare una tragedia. Per questo nelle prossime ore di maltempo serve mantenere la massima attenzione. La priorità è proteggere le persone”.

“Oltre 200 volontarie e volontari del sistema regionale di Protezione Civile sono sul campo in queste ore. A nome della Toscana vogliamo dire loro grazie: sono nei territori, accanto alle persone, per intervenire e mettere in sicurezza le nostre comunità. Insieme a loro il nostro grazie va ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai tecnici, agli amministratori e al personale degli enti locali che hanno lavorato durante la notte e continuano a farlo. Grazie anche ai gestori dei servizi essenziali, impegnati senza sosta per ripristinare viabilità, energia e servizi e affrontare le tante criticità. In momenti come questo la Toscana dimostra cosa significa essere una comunità: ognuno fa la propria parte e nessuno viene lasciato solo” concludono Eugenio Giani e Bernard Dika.

OLTRE SEIMILA UTENZE SENZA LUCE

Sono proseguiti per tutta la notte gli interventi per affrontare le criticità causate dai forti temporali abbattutesi nelle scorse in Toscana, e ripristinare le utenze elettriche. Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile della Regione Toscana, sono circa 6 mila le utenze interessate in tutta la Toscana, di cui oltre 2 mila in provincia di Pistoia.

CADUTI 8000 FULMINI IN DUE ORE

Dalle 11 alle 23 di ieri registrati in Toscana oltre 23000 fulmini, di cui più di 8000 caduti tra le 21 e le 23. Lo fa sapere il Consorzio Lamma su i propri profili social. A livello di precipitazioni in 12 ore cumulati fino a 60-70 mm sulle province di Massa Carrara, Lucca e Grosseto, 40-50 mm su senese, pisano e livornese. In termini di vento registrate raffiche fino a 106 km/h sulla costa pisana, 103 km/h in provincia di Firenze, 93 km/h alla Gorgona, 92 km/h a Viareggio e 86 km/h nell’aretino.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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