Il fantino Giovanni Atzeni in miglioramento dopo il trauma cranico subito al termine del Palio di Siena

FIRENZE (ITALPRESS) – Il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia resta in osservazione dopo la caduta avvenuta ieri al termine del Palio vinto dalla contrada del Nicchio, con le sue condizioni che vengono giudicate in miglioramento.

Atzeni aveva riportato un trauma cranico dopo era caduto dal cavallo che stava montando, Anda e Bola, successivamente ad aver tagliato vittoriosamente il traguardo, colpito da un tifoso del Nicchio che aveva invaso il tracciato della corsa per festeggiare la propria contrada. Soccorso dal personale sanitario, Giovanni Azteni era stato trasportato all’ospedale le Scotte in codice 3, ovvero stabile ma con necessità di approfondimenti medici.

Proprio dal nosocomio senese si fa sapere quest’oggi come Atzeni abbia trascorso una notte tranquilla ma che debba rimanere ricoverato per accertamenti necessari almeno altre 24 ore.

– Foto Ipa Agency –

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