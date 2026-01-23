Home Video News Pillole Maltempo, Schifani “Ora l’emergenza, poi ricostruzione. I fondi non mancheranno”
Maltempo, Schifani “Ora l’emergenza, poi ricostruzione. I fondi non mancheranno”
MESSINA (ITALPRESS) - "La legge consente la nomina di un commissario straordinario con poteri in deroga per accelerare la ricostruzione. I fondi non mancheranno, ciò che serve è la velocità". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della riunione istituzionale svoltasi presso la Prefettura di Messina. xr6/vbo/mca3