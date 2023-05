Maltempo, Pichetto Fratin “Per opere processo decisionale più moderno”

“Ho sostenuto e continuo a sostenere che la grande difficoltà del nostro Paese è riuscire ad avere tempi certi per le decisioni e per le opere. La dimostrazione è che su oltre 100 miliardi di fondi strutturali del periodo 2014-2020 siamo riusciti a spendere meno della metà". Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del secondo forum “Verso Sud” organizzato a Sorrento da The European House - Ambrosetti.

