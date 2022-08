PALERMO (ITALPRESS) – Giornata all’insegna del maltempo oggi a Palermo dopo mesi di caldo torrido e senza perturbazioni. Poco dopo le ore 10 è iniziato in gran parte del capoluogo siciliano un nubifragio, con la pioggia battente che si è abbattuta all’improvviso sulla città. Come spesso accade, alcune strade si sono allagate in fretta e sono stati segnalati non pochi disagi alla circolazione, mitigati però per il momento dal fatto che il nubifragio sia terminato dopo circa mezzora. In particolare, allagamenti nelle due parallele di viale Regione Siciliana, dove si sono creati degli ingorghi anche in virtù dei lavori in corso. Nel centro storico, invece, diversi turisti e passanti sono stati colti alla sprovvista e si sono rifugiati sotto balconi e tendoni dei locali. Nelle prossime ore, a ogni modo, sono previsti ulteriori rovesci e la Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla sul territorio. Nonostante l’acquazzone, le temperature restano comunque alte, ma è una boccata d’ossigeno soprattutto in provincia, dove negli ultimi giorni si sono susseguiti una serie di incendi di grosse proporzioni.

(ITALPRESS).

