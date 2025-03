Maltempo nel messinese, 14 famiglie evacuate per una frana

MESSINA (ITALPRESS) – Maltempo nel messinese, con oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco svolti per smottamenti, allagamenti e alberi caduti. Una frana ha interessato il quartiere di Catarratti, dove sono state evacuate per precauzione 14 famiglie.

Tanti i disagi nel territorio messinese per il maltempo delle ultime ore. Nel capoluogo la Protezione civile comunale è impegnata per far fronte ai danni causati dalle precipitazioni. Sono in corso numerosi interventi su tutto il territorio: mezzi in azione a Cumia, non solo per la rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità, ma anche per la messa in sicurezza di un costone roccioso a rischio crollo. Si procede inoltre con la pulizia dei detriti causati dalle frane lungo la strada comunale San Michele-Portella.

Criticità anche per la zona di Zafferia. Le previsioni indicano un temporaneo miglioramento, ma resta alta l’attenzione in vista di un possibile nuovo peggioramento nelle prossime ore. Resta attiva l’allerta meteo gialla in attesa del prossimo bollettino che verrà emanato nel pomeriggio dalla Protezione Civile regionale.

– foto screenshot video ufficio stampa Vigili del Fuoco –

