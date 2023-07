ROMA (ITALPRESS) – “Lo stato di emergenza è stato chiesto dalla Lombardia, ma lo chiederanno anche altre Regioni: ho parlato con il presidente del Veneto. I governi regionali faranno una ricognizione con una prima quantificazione dei danni e poi trasmetteranno la richiesta al Governo nazionale che delibererà lo stato di emergenza”. Lo ha detto a SkyTG24 il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. “In questo momento dobbiamo tentare di salvare il salvabile. C’è una coincidenza di elementi che rende la situazione molto complessa. E’ una delle giornate più difficili dal punto di vista climatico degli ultimi anni. In Sicilia lo scirocco non consente ai velivoli di alzarsi in volo per lo spegnimento degli incendi. Tutto quello che si poteva fare con vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, è stato fatto. La forza della natura tende a sopraffare quella dell’uomo”, ha aggiunto. Secondo il ministro “quello che sta accadendo al Nord ed al Sud sono le due facce di una stessa medaglia: il cambiamento climatico”.

