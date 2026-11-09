Burundi, Falcone incontra l’ambasciatore Ndabashinze: “Più cooperazione e investimenti europei per lo sviluppo”

CATANIA (ITALPRESS) – L’eurodeputato Marco Falcone ha incontrato a Catania l’ambasciatore del Burundi in Italia, Ernest Ndabashinze. Al centro del colloquio il rafforzamento delle relazioni tra Italia, Unione europea e Burundi, con particolare attenzione ai programmi di cooperazione e alle risorse europee destinate allo sviluppo del Paese.

“L’Europa si pone come interlocutore affidabile nel percorso di crescita del Burundi – ha affermato Falcone, vice capo della Delegazione italiana nel Gruppo PPE – per contribuire alla stabilità di una regione strategica come quella dei Grandi Laghi e, più in generale, del continente africano. È una scelta che risponde ai nostri valori, ma anche a un preciso interesse geopolitico. Il partenariato con l’Unione Europea può offrire un contributo decisivo alle sfide dello sviluppo sostenibile: dalle infrastrutture all’agricoltura, dall’istruzione alla sanità, fino al rafforzamento dello Stato di diritto. Lavoreremo a Bruxelles – ha concluso Falcone – per confermare e, ove possibile, incrementare gli stanziamenti per la cooperazione nella prossima programmazione di bilancio“.

-Foto ufficio stampa Marco Falcone – Eurodeputato e vice capo delegazione Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo-

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