Il roadshow della Regione “La via delle Aree interne” fa tappa a Scigliano

CATANZARO (ITALPRESS) – Prosegue con la terza tappa nel Comune capofila di Scigliano il viaggio itinerante dal titolo “La via delle Aree interne: le esperienze della Snai in Calabria”, roadshow promosso dalla Regione Calabria attraverso il Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale per raccontare le iniziative previste nelle 7 Aree interne nel quadro dell’Obiettivo di Policy 5 (OP5) “Una Calabria più vicina ai cittadini” del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027.

Mercoledì 11 novembre alle ore 16,30, nel salone conferenze della Scuola Monacelli della frazione di Calvisi, l’Amministrazione comunale di Scigliano (CS), in qualità di Comune capofila dell’Area Reventino-Savuto, ospiterà un nuovo appuntamento incentrato sulla promozione degli obiettivi della Strategia nazionale per le aree interne (Snai). Si tratta di un ciclo di incontri pensati per dare voce ai protagonisti dei territori coinvolti nella co-progettazione degli interventi dell’Azione 5.2.1 incentrata sullo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, che tanta partecipazione comunitaria registrano nelle diverse tappe. A relazionare sugli aspetti tecnici e sui dati generali della Strategia per conto della Regione Calabria saranno Anna Prenestini, dirigente del settore regionale Aree interne, comunità rurali e minoranze linguistiche, e Maria Teresa Morano, responsabile di Azione del Pr Calabria Fesr Fse + 2021-2027.

Il dibattito vedrà la partecipazione di: Raffaele Pane (sindaco di Scigliano), Michele Chiodo (sindaco di Soveria Mannelli), Salvatore Parrotta (sindaco di Panettieri), Donatella Deposito (sindaco di Parenti), Emilio Leo (amministratore Lanificio Leo) ed un rappresentante del Dipartimento Lavoro, Imprese ed Attività Produttive della Regione Calabria. Concluderà i lavori l’assessore regionale Gianluca Gallo. Gli investimenti dell’OP5 puntano al potenziamento delle comunità locali attraverso lo sviluppo integrato dei vari settori di crescita e un approccio partecipativo che coinvolge istituzioni, enti locali e popolazione. In particolare, negli incontri pubblici sui territori interessati, la visione Snai viene approfondita in funzione dei due pilastri che riguardano l’asse dei servizi essenziali di cittadinanza (istruzione, salute, mobilità) e l’asse dei progetti di sviluppo locale (filiere agroalimentari, turismo sostenibile, cultura, natura, innovazione sociosanitaria e digitale). Un contesto in cui la Regione Calabria accompagna il consolidamento delle quattro Aree interne individuate nel ciclo 2014-2020 e l’attuazione delle strategie delle tre nuove Aree selezionate per il periodo 2021-2027.

– Foto Regione Calabria –

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