Maltempo in Veneto, Zaia “Eventi di elevata intensità”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Quello che sta colpendo il Veneto è un evento meteo eccezionale di portata importante, che ha prodotto i suoi effetti in località anche distanti tra loro e in modo non uniforme. Oltre alle forti piogge ancora in corso sul Veneto occidentale e nella Pedemontana, un nubifragio di elevata intensità ha coinvolto nelle scorse ore l’Alto Trevigiano e il Feltrino ed in particolare i comuni di Setteville, Pieve di Soligo, Miane, Follina, Farra di Soligo. Una violenta tromba d’aria ha causato danni a Conegliano, Vittorio Veneto, S. Pietro di Feletto, San Fior, Codognè, Cordignano, San Vendemiano, Godega, Orsago, Colle Umberto, Cappella Maggiore e Sarmede. Nelle aree interessate stanno operando senza sosta le squadre della Protezione civile del Veneto con 26 volontari; gli uomini dei Vigili del fuoco hanno eseguito da ieri pomeriggio 214 interventi di soccorso e ripristino: a loro va come sempre il nostro ringraziamento per la tempestività e la rapidità con cui rispondono in ogni emergenza”.

Il presidente Luca Zaia traccia il bilancio dell’ondata di maltempo che da ieri pomeriggio sta flagellando il territorio veneto. Squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile stanno operando per rimuovere alberi e sistemare gli immobili danneggiati dalla pioggia e dal forte vento.

“Alcuni fiumi sono esondati interessando in alcuni casi anche delle abitazioni – prosegue Zaia -. A Pieve il fiume Soligo è esondato in centro; a Follina in località La Bella il fiume uscito dagli argini ha causato l’allagamento di qualche casa. Alcuni alberi sono caduti nel torrente Friga tra Sarmede e Cappella Maggiore, e nel Rio Vallalt nel bacino del Soligo”.

Dalla tarda serata di oggi una nuova fase di instabilità interesserà la regione, con probabili rovesci/temporali sparsi e intermittenti in estensione a gran parte del territorio nel corso di domani. Saranno possibili locali fenomeni intensi e con quantitativi di precipitazione anche significativi. In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha esteso la fase di attenzione per temporali (allerta gialla) fino alle ore 20 di domani sabato 26 luglio, su tutto il territorio regionale.

