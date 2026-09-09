Maltempo, in Veneto allerta arancione: da venerdì il calo dell’instabilità

VENEZIA (ITALPRESS) – Il meteo regionale segnala per oggi e domani, giovedì 10 settembre, instabilità con rovesci e temporali a tratti anche diffusi con probabili fenomeni intensi e localmente abbondanti specialmente sulla pianura. Quantitativi particolarmente abbondanti potranno interessare soprattutto la pedemontana e le zone centro-orientali della pianura e la costa, con fenomeni anche ripetuti o persistenti.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l‘allerta arancione (fase di pre-allarme) per temporali e per rischio idrogeologico in alcune aree del Veneto; in altre zone l’allerta sarà gialla.

È stata inoltre prevista un’allerta idraulica gialla sulle zone F1 e F2, Pianura centro-orientale e Costa centro-orientale, relativa al bacino del fiume Sile. Il servizio straordinario continuativo della sala operativa della Protezione civile continua ad essere attivo. Da venerdì si registrerà un significativo calo dell’instabilità, con probabilità molto bassa di fenomeni significativi per l’allertamento.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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