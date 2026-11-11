Friuli-Venezia Giulia, Amirante “Serve una nuova legge quadro nazionale sull’urbanistica”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Abbiamo posto al centro del confronto un tema fondamentale: la necessità di una legge quadro nazionale sull’urbanistica, attesa dal 2001. Sono trascorsi 25 anni e, nel frattempo, le Regioni hanno continuato a legiferare autonomamente. Il Friuli Venezia Giulia ha approvato una nuova legge nel 2026, il Piemonte si è mosso nella stessa direzione e la Lombardia ha recentemente aggiornato la propria normativa.

Tuttavia, è emersa con chiarezza l’esigenza di una cornice legislativa nazionale che, nel rispetto delle specificità territoriali, garantisca maggiore certezza e uniformità nell’applicazione delle norme, comprese quelle straordinarie legate al Pnrr”. È il messaggio lanciato a Firenze dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, al convegno “Tornare alla questione urbana”, dedicato al Libro bianco dell’Istituto nazionale di urbanistica, alla riforma del governo del territorio e all’Agenda urbana nazionale.

L’appuntamento rientra nella ventitreesima edizione di “Urbanpromo-Progetti per il Paese”, promossa dall’Inu e organizzata da Urbit, in corso dal 10 al 13 novembre all’Innovation Center della Fondazione CR Firenze. L’assessore ha sottolineato che “il Piano casa, ad esempio, deve necessariamente tenere conto delle differenze tra una regione come il Friuli Venezia Giulia e una grande città come Roma. Una legge quadro nazionale consentirebbe di definire regole comuni, lasciando alle Regioni la possibilità di adattarle alle esigenze dei propri territori”.

Il convegno è stato aperto dal presidente dell’Inu, Michele Talia, e da Carlo Alberto Barbieri, membro del direttivo nazionale, che ha moderato la tavola rotonda, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, Felice Squitieri, commissario del primo pilastro del Piano casa, e Alessandro Panci, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

Proprio in merito al Piano casa e al Piano di governo del territorio, Amirante ha rimarcato come il Friuli Venezia Giulia abbia assunto il ruolo di apripista a livello nazionale. “Ad oggi siamo la prima Regione ad aver lavorato a una legge in grado di recepire non soltanto il Piano casa nazionale, ma anche le nuove riforme in arrivo a livello europeo. Disponiamo già di una norma operativa, con strumenti concreti per rispondere alle esigenze abitative dei cittadini: dai nuovi lavoratori agli studenti, dalle giovani famiglie ai giovani, fino a tutte quelle persone che hanno bisogno di una casa e si trovano nella cosiddetta ‘fascia grigia’ di reddito, ma non solo. Un percorso di cui siamo particolarmente orgogliosi, che ci pone, ancora una volta, all’avanguardia in Italia”.

Nel corso dell’incontro l’assessore ha infine precisato che “si tratta di questioni solo apparentemente tecniche, le quali hanno invece ricadute concrete sulla possibilità per le imprese di insediare nuove attività, sulla capacità di attrarre investimenti e sulla trasformazione delle città. Oggi le operazioni immobiliari più rilevanti tendono a concentrarsi soprattutto nei centri urbani di maggiore valore economico, attirando l’interesse dei grandi fondi di investimento. Dobbiamo però ricordare che al centro delle politiche urbanistiche devono esserci prima di tutto le persone: è proprio questo il percorso intrapreso in Friuli Venezia Giulia per dotarci di strumenti di pianificazione capaci di conciliare lo sviluppo economico, la trasformazione urbana e le esigenze dei cittadini”.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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