Maltempo, in Sardegna 200 interventi dei Vigili del Fuoco

SASSARI (ITALPRESS) – Per il maltempo in Sardegna i Vigili del fuoco sono stati impegnati in tutta la regione. Sono 200 gli interventi nelle ultime 24 ore. La maggior parte delle operazioni per la rimozione di alberi caduti in strada e la messa in sicurezza di cornicioni, tegole e cartelloni divelti.

A Sassari e provincia 60 interventi sono stati effettuati dalle squadre dei Vigili del fuoco per pioggia e forte vento. Alberi e pali pericolanti, edifici messi in sicurezza. La situazione più critica nell’arcipelago di La Maddalena, facente parte dell’omonimo parco nazionale.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).