CATANZARO (ITALPRESS) – L’allerta meteo rossa prevista per oggi è stata declassata a gialla. E’ quanto si legge in una nota del comune di Catanzaro, a seguito dell’ultimo bollettino, diramato dalla Protezione civile regionale. Così è stata revocata l’ordinanza sindacale che aveva disposto, per tutta la giornata odierna, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi pubblici e privati, oltre che dei cantieri e scavi in alveo.

(ITALPRESS).