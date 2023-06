POTENZA (ITALPRESS) – “Dopo il maltempo straordinario di ieri, stiamo monitorando costantemente la situazione con i ministeri competenti, Ferrovie dello Stato e Anas. La Regione Basilicata, dopo approfondito monitoraggio dei danni insieme ai comuni, farà poi le proprie richieste al Governo”. Così su Twitter il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che in un altro tweet aggiunge: “Ringrazio Nello Musumeci per l’attenzione e la disponibilità mostrata verso la Basilicata. Ci siamo appena sentiti telefonicamente per fissare un incontro di persona nei prossimi giorni, quando avremo una più dettagliata ‘conta dei dannì sul nostro territorio”.

Foto ufficio stampa Regione Basilicata

(ITALPRESS).

