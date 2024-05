ROMA (ITALPRESS) – Si tinge di bronzo la prova di Davide Di Veroli al “Challenge Monal” di Saint Maur. L’atleta azzurro del CT Dario Chiadò è così salito per la quinta volta su un podio in Coppa del Mondo. Si ferma a poche stoccate dalla semifinale la prova di Federico Vismara. Dopo quasi un anno torna sul podio Davide Di Veroli. L’atleta delle Fiamme Oro aveva conquistato l’ultima medaglia a Istanbul nel maggio 2023. La sua prova è iniziata con il successo nel turno dei 64 sull’atleta di Singapore Lee con un netto 15-5. Nei due match successivi il romano ha superato prima Giulio Gaetani nel derby e poi l’egiziano Elsayed con un doppio 15-10. Nei quarti di finale poi una grande vittoria contro il padrone di casa Yannick Borel 15-8 conquistandosi così un posto certo sul podio. Lo stop in semifinale contro il giapponese Yamada che ha comunque permesso al romano classe 2001 di tornare sul podio a pochi mesi dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Stop nei quarti per Federico Vismara. Il milanese ha superato nei primi turni l’unngherese Nagy 15-10 e poi Enrico Piatti con il punteggio di 9-8. Negli ottavi il successo per l’atleta delle Fiamme Azzurre contro il venezuelano Limardo Gascon 15-11. Nei quarti lo stop contro l’ungherese Siklosi 15-9. Così gli altri azzurri: 25° Giulio Gaetani, 28° Enrico Piatti, 40° Simone Mencarelli, 46° Gianpaolo Buzzacchino, 53° Giacomo Paolini. La tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Saint Maur si chiuderà domani con la gara a squadre in cui l’Italia del CT Dario Chiadò proporrà il quartetto, oro al Mondiale di Milano, composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

