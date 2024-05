ROMA (ITALPRESS) – “Condivido le preoccupazioni del mondo imprenditoriale sulla fine di Decontribuzione Sud. Si tratta di un tema serio che mi auguro che non finisca nel tritacarne elettorale senza trovare una soluzione”. Lo dice il deputato siciliano Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa.

“Dobbiamo fare i conti con una decisione chiara della Commissione Europa – spiega Minardo – che fissa al 30 giugno la fine della proroga di questa importante agevolazione. Invocare altre proroghe non ha senso, serve invece azzerare le polemiche e trovare velocemente strumenti alternativi ed efficaci per garantire alle imprese del Mezzogiorno un nuovo incentivo che aiuti a far crescere l’occupazione” conclude.

– Foto: ufficio stampa Minardo

(ITALPRESS).