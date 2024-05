MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il grande ritorno di Matteo Neri brilla di bronzo. Il 25enne carabiniere bolognese dà spettacolo e svetta sul terzo gradino del podio nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Madrid, e lo fa a quasi un anno di distanza dall’infortunio al ginocchio sinistro che lo fermò un’estate fa, alla fine di giugno 2023, durante la gara a squadre dei Giochi Europei di Cracovia mentre era in pedana nel match tra Italia e Romania. Un calvario per uomini forti. Matteo Neri l’ha superato, riprendendosi la “zona medaglie”, per la seconda volta in carriera nel circuito iridato, ben 325 giorni dopo quello stop, con di mezzo 46 weekend – anzi, 45, perchè il rientro era già avvenuto nell’ultimo Grand Prix in Corea – senza gare di scherma, la sua grande passione. Un periodo infinito vissuto tra l’intervento chirurgico, il decorso, la fisioterapia, la ripresa graduale e la speranza di poter tornare presto quello di prima, una speranza che, nella Capitale spagnola, è diventata un fatto, in una giornata in cui per la sciabola azzurra del CT Nicola Zanotti arriva anche una buona prova di Michele Gallo che, nel giorno del suo 23° compleanno, si ferma a un passo dai “top 8” (chiudendo 11°).

Reduce dai preliminari di ieri, Neri ha iniziato il suo percorso odierno con un assalto durissimo ma dominato, contro il tedesco Szabo, battuto 15-8. Nel turno successivo un super-derby azzurro che ha visto Matteo prevalere all’ultima stoccata, per 15-14, contro Pietro Torre. Negli ottavi, invece, il portacolori dei Carabinieri ha sconfitto 15-12 Bonah, altro portacolori della Germania, arrivando così al match per la medaglia. Qui l’Italia ha sperato in un’altra sfida “in famiglia”, che però non si è verificata perchè Michele Gallo, dopo aver sconfitto d’autorità prima il polacco Denkiewicz (15-6) e poi lo statunitense Antonio Heathcock (15-9), si è fermato al cospetto dell’egiziano Elsissy (15-10). E’ stato dunque il rappresentante dell’Egitto l’avversario nei quarti di finale di Matteo Neri che, vincendo per 15-12, ha raggiunto il secondo podio in Coppa dopo quello di 13 mesi fa nel GP di Seoul.

L’azzurro classe ’99 ha sfiorato anche l’accesso all’ultimo atto, ma in semifinale gli è stata fatale l’ultima e decisiva stoccata, quella del 15-14, che ha premiato il coreano Hansal Ha, alla fine secondo alle spalle del francese Sebastien Patrice, mentre Matteo Neri ha diviso il terzo gradino del podio con lo statunitense William Morrill.

Detto dell’11° posto di Gallo, hanno chiuso 21° Giacomo Mignuzzi, 23° Dario Cavaliere e 27° Pietro Torre, mentre al turno precedente erano usciti i big azzurri Luigi Samele (36°) e Luca Curatoli (38°), come Enrico Berrè (39°) e Lorenzo Ottaviani (40°).

La tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile “Villa de Madrid” si chiuderà domani con la competizione a squadre. L’Italia del Commissario tecnico Nicola Zanotti debutterà negli ottavi di finale contro la vincente di Cile-Romania, e si schiererà con Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.

