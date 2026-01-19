Maltempo, in 24 ore in Sardegna 90 interventi dei Vigili del Fuoco

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono circa 150 gli interventi svolti oggi dai Vigili del fuoco di tutta la Sardegna. Di questi, circa 90 sono riconducibili al maltempo che si sta imperversando in Sardegna.

Un funzionario della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna è presente nella Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) della Protezione Civile Regionale per raccordarsi con tutte le componenti Statali e regionali per le esigenze che pervengo dal territorio. Tra le principali criticità, i Vigili del Fuoco segnalano alberi caduti, pali pericolanti, dissesti statici di elementi costruttivi quali cornicioni, tegole e cartellonistica. “Le Sale Operative dei Comandi Vigili del fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, stanno inviando le squadre operative in base alle priorità sulle chiamate di soccorso ricevute” fanno sapere in una nota i Vigili del fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte.

