GORIZIA (ITALPRESS) – Una frana di fango ha travolto un’abitazione a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia. E’ accaduto nella notte. Una persona è stata salvata dai vigili del fuoco. Ha riportato una ferita ad una gamba. Si cercano due dispersi. Nelle operazioni di ricerca sono impegnati anche volontari della Protezione civile. Il Friuli Venezia Giulia è una delle sei regioni oggi in allerta gialla per il maltempo.

IL VIDEO DEI VIGILI DEL FUOCO

ESONDA IL FIUME TORRE, LE IMMAGINI DALL’ELICOTTERO

RICCARDI “DICHIARIAMO L’EMERGENZA REGIONALE, PRIORITA’ AL SOCCORSO DELLE PERSONE”

“A seguito dell’ondata di maltempo che ha investito la Regione e in particolare i comuni di Cormons e di Romans d’Isonzo proroghiamo l’allerta la cui scadenza era fissata alle 12 di oggi, dichiariamo l’emergenza regionale e chiediamo la mobilitazione nazionale per avere il supporto delle altre Regioni: la priorità però ora sono le persone, con i due dispersi a Brazzano di Cormons, che speriamo di poter ritrovare al più presto e in buone condizioni, e i trecento residenti di Versa” dove è esondato il Torre. Così l‘assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi dalla sala operativa della Protezione civile di Palmanova.

“La situazione è impegnativa – continua l’assessore -: le trecento persone di Versa devono trovare una sistemazione per le prossime ore e per questo siamo in contatto con i sindaci e stiamo allestendo palestre con brandine in spazi riscaldati e con pasti che vengono organizzati in questi minuti dall’Ana”. “Ci attendevamo il maltempo – ha aggiunto Riccardi -, ma non con questo impatto e con queste conseguenze e ciò è dovuto allo scirocco: ha trattenuto la velocità e lo spostamento della perturbazione”. L’assessore è decollato poco prima di mezzogiorno con l’elicottero della Protezione civile regionale per una verifica diretta nelle aree più colpite.

