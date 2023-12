ROMA (ITALPRESS) – E’ stato siglato dal Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche e dal Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, l’Accordo di collaborazione per la reciproca cooperazione istituzionale finalizzata al conseguimento dei comuni obiettivi di migliore conoscenza e monitoraggio dei territori colpiti dall’alluvione del maggio scorso, per la valutazione del rischio e l’adozione delle necessarie misure di mitigazione e per la riduzione ed il contenimento delle conseguenze prodotte dai fenomeni di dissesto idrogeologico, a tutela degli interessi primari della collettività. Con l’ Accordo il Commissario Straordinario alla ricostruzione, potrà avvalersi della competenza e delle specifiche professionalità tecniche dei reparti territoriali del Comando Carabinieri Tutela Forestale e Parchi, per le attività di sorveglianza e controllo del territorio interessato dai diffusi dissesti idrogeologici, per la ricognizione delle criticità idrauliche ancora presenti sul reticolo idrografico collinare e montano e per il monitoraggio dello stato della viabilità secondaria e delle opere infrastrutturali, al fine di contribuire al costante aggiornamento del quadro conoscitivo d’insieme, funzionale all’emanazione dei provvedimenti della Struttura Commissariale. Di fondamentale importanza saranno anche le azioni che l’Arma Forestale metterà in campo per la verifica e il controllo degli interventi di ricostruzione pubblica volti alla mitigazione del rischio idrogeologico ed alla tutela ed al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Collaborerà con la Struttura Commissariale il Generale di Divisione Fabrizio Mari, già Comandante della Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Carabinieri