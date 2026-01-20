Maltempo, esondazioni e frane in Sardegna: case evacuate e chiuse diverse strade

CAGLIARI (ITALPRESS) – Resta elevata anche nella giornata odierna l’allerta meteo in Sardegna per il passaggio del ciclone mediterraneo Harry, che nelle ultime ore ha colpito duramente l’Isola con piogge torrenziali e raffiche di vento intense. Il bilancio provvisorio parla di case evacuate, numerose strade interrotte e oltre un centinaio di interventi dei Vigili del fuoco, impegnati soprattutto per la rimozione di alberi caduti, pali pericolanti e dissesti di cornicioni, tegole e cartellonistica.

In via precauzionale sono stati chiusi molti ponti e diverse arterie stradali, tra cui anche la statale 195 Sulcitana, particolarmente esposta alle mareggiate. La 195 era stata riaperta ieri intorno alle 17, ma dalle 20 è stata di nuovo chiusa in vista del peggioramento già previsto per oggi. Le precipitazioni più abbondanti si sono concentrate nella parte sud-orientale dell’Isola, dove in alcune aree sono state raggiunte soglie molto elevate.

Tra Sinnai, Armungia e Jerzu, in appena 48 ore, sono caduti oltre 150 millimetri di pioggia, mentre tra Siliqua e Pula i valori oscillano tra 100 e 150 millimetri. Alta l’attenzione anche sul fronte dighe e corsi d’acqua. A Maccheronis prosegue la fase di allerta, mentre sono state poste in preallerta per rischio idraulico a valle anche le dighe di Bosa Monte Crispu, Sa Teula, Bau Muggeris e Monti di Deu.

In crescita il livello del Flumendosa, con il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu che sui social ha invitato alla massima prudenza: “Si raccomanda di evitare gli argini e di mantenersi lontani dai corsi d’acqua”. Le raffiche di vento non hanno risparmiato neppure l’area urbana di Cagliari, dove si registrano cadute di alberi, come in via dei Conversi. Situazioni di criticità anche nel vicino lido di Capoterra, con allagamenti nelle strade più vicine alla costa, in particolare nelle frazioni di Maddalena, Frutti d’Oro, Picciau e Torre degli Ulivi.

Nel Nordest è stata disposta la chiusura urgente di due strade a causa di un’esondazione e una frana. Il Comune di Buddusò annuncia la chiusura urgente della Statale 389 per un’esondazione nel tratto tra Alà dei Sardi e Buddusò. Sempre nella zona ci sono altri disagi. Il Comune di Alà dei Sardi annuncia “la chiusura della Strada Provinciale SP 95, in direzione Torpè, al chilometro 16, a causa di una frana”.

