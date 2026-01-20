Maltempo, cade un albero sulla statale 125 dir. Oltre 100 interventi nel Sassarese

CAGLIARI (ITALPRESS) – Dopo oltre 24 ore dall’inizio dell’emergenza maltempo, il bilancio degli interventi dei Vigili del fuoco del Comando di Sassari supera quota 100 operazioni di soccorso. L’attività si è intensificata soprattutto nel nord dell’Isola, dove le condizioni meteorologiche continuano a creare criticità diffuse. La situazione più delicata si registra in Gallura, area nella quale è stato potenziato il dispositivo di soccorso per far fronte ai numerosi interventi legati ai danni provocati dal forte vento e dalle piogge persistenti.

In particolare, l’attenzione degli operatori è ora concentrata sul monitoraggio dei canali nell’area di Olbia, ritenuti sensibili in caso di ulteriori precipitazioni. Nuove criticità anche nel Nuorese.

Questa mattina, intorno alle 8, la sala operativa provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro è stata allertata per la caduta di un albero sulla strada statale 125 dir, nel territorio di Tortolì, che ha colpito un’autovettura in transito. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento locale che, in collaborazione con il personale sanitario, ha lavorato per estrarre i due occupanti rimasti feriti. All’operazione hanno preso parte anche Anas, per la gestione della viabilità, il 118, i Carabinieri, la Polizia locale e il personale del Comune di Tortolì.

