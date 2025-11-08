Maltempo, allerta meteo arancione sulla Sardegna meridionale

ROMA (ITALPRESS) – Una saccatura atlantica si muove dalla Penisola iberica verso Est favorendo la formazione di un minimo al suolo posizionato sul basso Tirreno che, nel suo transito verso levante, determinerà un nuovo peggioramento con precipitazioni che interesseranno la Sardegna e le regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Campania. Dalle prime ore di domani, domenica 9 novembre, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, specie suoi settori ionici, e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 9 novembre, allerta arancione sulla Sardegna meridionale. Valutata inoltre allerta gialla su Sicilia, Calabria e su alcuni settori di Puglia, Basilicata, Campania e Sardegna.

