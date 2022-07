ROMA (ITALPRESS) – Diffuso maltempo sul nostro Paese. E’ infatti in arrivo una perturbazione di origine nord europea, che tende ad avvicinarsi all’area balcanica, dove apporterà correnti fresche settentrionali sull’Adriatico prima e sullo Ionio poi, con una rapida e significativa intensificazione della ventilazione a tutte le quote e che determinerà lo sviluppo di temporali, anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna e Marche.

Dalla serata di oggi, inoltre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Abruzzo e Molise, in estensione a Puglia e Basilicata, con fenomeni più persistenti sulle aree costiere adriatiche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dal pomeriggio/sera di oggi, infine, si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Emilia-Romagna, Marche e Umbria, in estensione a Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Si segnalano possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, venerdì 8 luglio, allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico sul Molise orientale e su buona parte della Puglia. Allerta gialla, inoltre, su Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e restanti parti di Molise e Puglia.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).