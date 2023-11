MILANO (ITALPRESS) – “Certamente non possiamo garantire nessun tipo di ristoro” per i danni causati dal maltempo dello scorso martedì ai commercianti. “Vediamo se il Governo prenderà decisioni in proposito. Noi non siamo in grado in questo momento. La cosa che va vista è quanti sono assicurati e quanti possono rivalersi sulle assicurazioni”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del Congresso nazionale del Movimento forense, parlando della situazione maltempo.

– Foto: agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).