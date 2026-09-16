Malta, von der Leyen “No a impunità per l’omicidio di Caruana Galizia”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS/MNA) – La giornalista maltese Daphne Caruana Galizia “ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca della verità”, e adesso “la verità deve prevalere” riguardo al suo omicidio. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella replica prevista nel dibattito sul discorso allo Stato dell’Unione, in plenaria a Strasburgo. Von der leyen ha ricordato che ricorre l’anniversario dell’assassinio della giornalista, la quale “ha ispirato la stesura del nostro Media Freedom Act”. “Continuiamo a vigilare su questo caso”, ha detto ancora la presidente della Commissione Ue.

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