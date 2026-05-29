Malta verso il voto, si chiude la campagna elettorale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La campagna elettorale a Malta si è conclusa alla mezzanotte con due grandi manifestazioni organizzate dal Partito Laburista e dal Partito Nazionalista, mentre oggi è in vigore il silenzio elettorale in vista del voto di sabato.

Il primo ministro Robert Abela ha parlato ai sostenitori laburisti ai Granaries di Floriana, invitando gli elettori a “continuare a credere in me come io credo in voi” e a “concedermi nuovamente il privilegio di essere il vostro Primo Ministro”. In un discorso fortemente incentrato sulla sua leadership personale, Abela ha dichiarato di essere pronto a “sfondare muri” per il Paese, promettendo la prosecuzione delle misure di sostegno economico, tra cui sussidi energetici, tagli fiscali e aiuti sociali.

Il premier ha riconosciuto alcune mancanze durante il suo mandato, chiedendo scusa per i momenti in cui “non è stato all’altezza”, definendo al contempo la pandemia una delle sfide più difficili affrontate dal governo. Abela ha più volte definito il Labour un “movimento” e ha sostenuto che il suo esecutivo abbia garantito a Malta “la migliore economia d’Europa”.

Nel frattempo, il leader del Partito Nazionalista Alex Borg ha chiuso la campagna del PN davanti a una grande folla al Luxol Ground, presentando le elezioni come una scelta tra “caos” e “cambiamento”. Borg ha affermato che il PN ha guadagnato slancio nonostante inizialmente fosse nettamente indietro rispetto al Labour nei sondaggi.

“Abbiamo offerto speranza, non paura”, ha dichiarato Borg ai sostenitori, promettendo un nuovo stile politico fondato su unità, dignità e qualità della vita. Ha inoltre criticato il governo per il traffico congestionato, i problemi infrastrutturali, le liste d’attesa negli ospedali e lo sviluppo incontrollato, sostenendo che “chi ha creato questo caos non può risolverlo”.

Borg ha infine illustrato la sua visione di un’economia incentrata sui lavoratori e sulle famiglie, piuttosto che su “calcolatrici e statistiche”. Entrambi i leader hanno rivolto gli ultimi appelli agli elettori indecisi in vista del voto di sabato.

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(ITALPRESS).