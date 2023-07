LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Nell’ultimo rapporto semestrale al Parlamento italiano, l’unità antimafia italiana DIA (Direzione Investigativa Antimafia) ha dichiarato che il regime fiscale favorevole di Malta e le norme facili per avviare una nuova impresa “consentono ai vari clan di svolgere attività di riciclaggio di denaro redditizie”.

La notizia che è stata evidenziata dal settimanale Maltatoday cita nello specifico i forti legami che la mafia italiana ha a Malta, considerata anche base di latitanti.

Il rapporto della DIA referisce regolarmente alla presenza del clan Santapaola-Ercolano a Malta e si ritiene che Malta è base per i suoi fuggitivi.

Nel marzo 2021 “un’operazione di polizia ha svelato la creazione su internet una piattaforma di gioco, non autorizzata ad operare in Italia, ma attribuita a una società maltese, per promuovere gli interessi della famiglia Santapaola-Ercolano. Alcune operazioni di polizia, concluse negli ultimi anni, testimoniano che la criminalità pugliese, come le altre operazioni mafiose, è interessata al mercato del gioco illecito, con proventi che consentono l’acquisizione di partecipazioni societarie, beni finanziari, autoveicoli, imbarcazioni e accessori di lusso, e immobiliare. Come accaduto in passato, il territorio maltese potrebbe continuare ad essere sfruttato da clan prevalentemente legati alla mafia per i suoi latitanti”.

Diverse operazioni condotte dagli investigatori italiani hanno rivelato i reali collegamenti dei clan mafiosi con Malta, l’Italia e altri paesi europei.

Nel 2021, 80 milioni di euro di beni sono stati sequestrati durante scommesse sportive online a Malta, Germania, Polonia e l’Italia. Durante l’operazione ‘Doppio Giocò, la società maltese coinvolta con il clan Santapaola-Ercolano avrebbe agevolato l’evasione di 32 milioni di euro di tasse.

