LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Un totale di 12 persone sono morte per suicidio nei primi cinque mesi del 2023. Le informazioni sono state presentate in Parlamento dal vice primo ministro e ministro della sanità Chris Fearne. Secondo le statistiche del Commissario per i diritti delle persone con problemi mentali, il numero è leggermente superiore alla media di due morti per suicidio al mese, che è stata mantenuta negli ultimi 11 anni. L’Ufficio del Commissario aveva rilasciato una dichiarazione lo scorso settembre in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio affermando che ogni morte per suicidio è potenzialmente prevenibile. L’Ufficio del Commissario aveva parlato dell’importanza della sensibilizzazione a tutti i livelli, per essere in grado di riconoscere e offrire aiuto alle persone in tali situazioni, riducendo così potenzialmente i casi di suicidio. I dati pubblicati lo scorso anno, le statistiche hanno rilevato che l’83% di questi decessi erano maschi, mentre il 22% erano stranieri. Le vittime avevano un’età compresa tra meno di 16 anni e oltre 95 anni, con la fascia di età compresa tra 40 e 50 anni che era la più diffusa. Le statistiche pubblicate lo scorso anno mostrano che negli ultimi sette anni, ogni persona che si è suicidata al di sotto dei 65 anni, ha perso in media 20 anni di vita produttiva. Professionisti, psichiatri e psicologi hanno espresso la loro preoccupazione che il settore psichiatrico a Malta sia uno degli ultimi a ricevere importanza dalle autorità maltesi.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it