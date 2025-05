LA VALLETTA (MALTA (ITALPRESS/MNA) – Un cittadino italiano di 35 anni, residente a Zurrieq, è stato accusato da un tribunale maltese di traffico di esseri umani e di sfruttamento sessuale, per aver gestito un bordello con il coinvolgimento di tre donne colombiane. Damiano Nicastro è accusato di aver fatto arrivare le donne a Malta al fine di sfruttarle per la prostituzione.

I pubblici ministeri hanno riferito al tribunale che Nicastro avrebbe gestito un bordello a Naxxar e trattenuto i passaporti delle vittime per controllarne i movimenti. Deve inoltre rispondere di accuse legate all’uso di violenza e minacce contro le donne. Nicastro si è dichiarato non colpevole rispetto a tutte le accuse. Nonostante la sua dichiarazione, la magistrata Monica Vella ha respinto la richiesta di libertà su cauzione, citando la gravità delle accuse e il rischio di inquinamento delle prove. L’accusa è condotta dall’Ufficio del Procuratore Generale. Le indagini sono ancora in corso.

