LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un ucraino ricercato dalle autorità italiane per una serie di furti è stato posto in custodia cautelare dalla magistratura maltese. Petro Palamar, 36 anni, è stato arrestato dalle autorità maltesi a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità italiane. Le autorità italiane hanno chiesto l’estradizione di Palamar, che però si rifiuta di rientrare in Italia per scontare una pena detentiva di 3 anni. Nel 2017 è stato giudicato colpevole, insieme ad altri cinque uomini bulgari e georgiani, da un tribunale penale di Torino per il furto con scasso in due appartamenti nella città del nord Italia. Diamanti, gioielli ed elettronica erano stati rubati dagli appartamenti durante l’effrazione che era stata commessa l’anno prima. Palamar ha confermato alle autorità maltesi di essere la persona reale identificata nell’mandato d’arresto europeo anche se utilizza anche un’identificazione diversa come Giorgi Tughushi dalla Georgia. Nell’agosto 2021, il cittadino ucraino è stato accusato davanti a un tribunale penale di Malta per furto di oggetti per un valore di 40.000 euro da due appartamenti a Mosta. Gli oggetti rubati dai due appartamenti includevano gioielli e auricolari. Le vittime hanno riconosciuto i loro oggetti e sebbene questi fossero stati trovati in possesso dell’imputato, ha affermato di averli acquistati a Bugibba.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma