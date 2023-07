LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un’interruzione di corrente di una settimana che ha colpito Malta, ha costretto molti turisti a lasciare l’isola prima del previsto, mentre i proprietari di ristoranti hanno confermato danni alle attrezzature. Il picco della stagione turistica è stato segnato da una forte ondata di caldo che ha travolto le isole maltesi con temperature superiori ai 40 gradi centigradi, causando anche una serie di guasti elettrici a Malta e Gozo.

L’Associazione maltese degli hotel e dei ristoranti ha affermato che diversi proprietari d’alberghi in tutta l’isola hanno segnalato check-out anticipati. L’Associazione ha criticato il governo maltese per non aver preso azione su un rapporto presentato dall’Associazione che sollecitava il governo a investire nella distribuzione di energia in quanto potrebbe avere seri problemi a soddisfare la domanda.

L’Associazione degli stabilimenti di ristorazione ha affermato che decine di ristoranti sono stati costretti a chiudere presto o non aprire affatto il loro stabilimento. Altri invece hanno dovuto buttare i prodotti refrigerati. Tuttavia, l’ente energetico statale ha comunicato di aver ripristinato la provvista di energia elettrica a tutti i clienti dai guasti ai cavi dell’alta tensione, mentre sono in corso le riparazioni sui numerosi guasti verificatisi negli ultimi giorni. Da lunedì scorso sono stati segnalati più di 60 guasti ai cavi ad alta tensione.

Intanto giovedì prossimo è in programma una protesta nazionale contro la corruzione, l’incompetenza e l’incuria che stanno portando all’insopportabile situazione di ripetute e lunghe interruzioni di corrente. La protesta oragnizzata dal Partito Alternattiva Democartica si terrà davanti al Parlamento.

