Malta, tifosi polacchi arrestati all’arrivo dopo disordini in volo

LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Tre tifosi della Polonia sono stati arrestati al loro arrivo a Malta con l’accusa di aver causato disordini durante il volo, in vista della partita di qualificazione ai Mondiali in programma questa sera. Secondo il media polacco Kanal Sportowy, i tre uomini, in preda all’alcol, hanno ripetutamente ignorato le istruzioni dell’equipaggio e urlato per gran parte del viaggio, creando problemi a lavoratori e passeggeri. Il personale di bordo ha avvisato le autorità prima dell’atterraggio. Quando l’aereo è atterrato all’aeroporto internazionale di Malta, gli agenti sono saliti a bordo e hanno ammanettato i tre. Centinaia di sostenitori polacchi stanno raggiungendo l’isola per la gara di questa sera al National Stadium.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).