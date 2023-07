LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le riprese di “Il Gladiatore 2” a Malta sono state posticipate a seguito di una decisione presa dal sindacato degli attori di Hollywood giovedì sera. La Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) ha annunciato uno sciopero contro gli studi cinematografici e televisivi dopo che i colloqui sulla retribuzione e su altre condizioni di lavoro sono falliti.

Le riprese di Ridley Scott sono iniziate a Malta a giugno e inizialmente dovevano durare quattro mesi. Le riprese sono a Fort Ricasoli, la grande fortificazione di Kalkara che è stata anche l’ambientazione principale del film originale. La produzione comprende i maggiori artisti cinematografici come Denzel Washington, Pedro Pascal e Paul Mescal.

Alle comparse maltesi che sono state scelte per partecipare alla produzione di “Il Gladiatore 2” è stato detto di non presentarsi per lavoro a causa dello sciopero. La produzione impiega centinaia di troupe e comparse, che rischiano di perdere il lavoro se le riprese vengono messe in pausa troppo a lungo.

