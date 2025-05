Malta smentisce la fuga del primo ministro libico a La Valletta

LA VALLETTA LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ambasciata di Malta a Tripoli ha smentito con fermezza le notizie secondo cui il primo ministro libico, Abdul Hamid Dbeibeh, sarebbe fuggito a Malta in seguito all’escalation di disordini politici e proteste violente nella capitale libica. L’ambasciata ha definito la notizia come “informazione fuorviante”, sottolineando che nessun funzionario libico ha fatto ingresso a Malta tramite canali diplomatici nelle ultime settimane.

“L’ambasciata di Malta a Tripoli conferma, dopo aver consultato le autorità competenti maltesi, che nessun funzionario libico ha raggiunto Malta con permessi diplomatici nel periodo recente. È vergognoso diffondere tali disinformazioni e cercare di intaccare le buone relazioni che da sempre uniscono i popoli maltese e libico”, si legge nella nota.

A fronte del peggioramento della sicurezza, Malta ha evacuato giovedì 38 cittadini maltesi da Tripoli, in un’operazione condotta in coordinamento con le forze di sicurezza libiche. Il ministro degli Esteri maltese, Ian Borg, ha commentato la situazione, affermando che Malta sta “seguendo con preoccupazione gli sviluppi in Libia. Malta invita alla calma e al dialogo nell’interesse del popolo libico. Mentre la maggior parte dei cittadini maltesi è stata evacuata la scorsa notte, siamo pronti ad assistere chiunque abbia bisogno e restiamo in stretto contatto con i nostri partner”.

