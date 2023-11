LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I templi di Ggantija, un sito patrimonio mondiale dell’Unesco a Gozo, più antico di quasi mille anni rispetto alla più antica piramide egiziana, sno al cenro di alcune proreste dopo la decisione dell’Autorità di Pianificazione di concedere l’approvazione per un controverso progetto per la costruzione di 22 appartamenti e 20 garage seminterrati. Il complesso dovrebbe infatti sorgere a meno di 200 metri dal sito culturale. Nonostante la richiesta dell’Unesco di una valutazione d’impatto sul patrimonio, la decisione dell’Autorità di Pianificazione maltese ha suscitato critiche e preoccupazioni sul potenziale impatto sul sito storico.

Il Consiglio di Pianificazione ha precisato che la Sovrintendenza ai Beni Culturali non ha chiesto all’Autorità di Pianificazione di affidare la valutazione. Hanno citato le dichiarazioni della Sovrintendenza ai Beni Culturali e del Comitato tecnico dei siti del patrimonio mondiale dell’Unesco, che non indicano alcuna obiezione al volume e alla volumetria dell’edificio proposto. La Commissione Urbanistica aveva inizialmente sospeso la decisione sull’applicazione, in attesa della valutazione.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Heritage Malta –

